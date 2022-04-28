مقتل شاب بطعنات نافذة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شاب في العقد الرابع من عمره، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اثر اعتداء من آخرين بطعنات نافذة في حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

تلقي الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور بوصول "محمد محمد عباس عثمان" - 35سنة، جثة هامدة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ووضع الجثة فى مشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأصدر اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته إلى رجال المباحث بتكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.