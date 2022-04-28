مصرع طالبة بالسنبلاوين صدمتها سيارة أثناء عودتها من الدرس

الدقهلية شريف الديب

لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية مصرعها بقرية برج النور التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة على طريق المنصورة الزقازيق أمام قريتها عقب عودتها من أحد الدروس.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق السنبلاوين الزقازيق.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع مريم م ا 17 سنة طالبة بالمرحلة الثانوية، ومقيمة ببرج نور العرب، حيث صدمتها سيارة مسرعة أثناء عودتها من أحد الدروس ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط السائق المتسبب فى الحادث، والتحفظ على السيارة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.