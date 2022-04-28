اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 12:28 م
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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الشرقية

الخميس، 28 أبريل 2022 11:00 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق" بلبيس- الزقازيق" بعد منطقة الحصان دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة  إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، جثة لشخص عمره 65 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق" بلبيس- الزقازيق" بالقرب من منطقة الحصان، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة بلبيس العامة،التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


 

 


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