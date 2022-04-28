محافظ بنى سويف يوجه بزيادة دعم الإنارة بالخطة القادمة بمدينة الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين فى حضور التنفيذيين المعنيين لسرعة توفير ومناقشة الحلول، حيال شكاوى بعض المواطنين والمشكلات الطارئة فى بعض الخدمات والمرافق ،حيث يتم توجيه المختصين لمعاينة الشكاوى قبل انعقاد اللقاء بأيام وإعداد تقرير تفصيلى عنها والحلول المناسبة فى إطار القانون والمتاح من إمكانات أو إمكانية توفير البدائل المناسبة.

والتقى المحافظ بعدد من الأهالى المقيمين بشارع التأمينات بمدينة الواسطى لعرض شكواهم وما تم حيالها من خلال الوحدة المحلية، والتى كانت عن عدم إنارة بعض الأجزاء من الشارع بسبب عطل فى الكشافات، حيث أوضح الأهالى أن المشكلة تم حلها، متوجهين بالشكر لسرعة التعامل مع المشكلة بتوجيهات من المحافظ، مشيدين بجهود الوحدة المحلية التى لم تدخر جهداً فى سرعة تنفيذ تكليفات المحافظ حيال المشكلة.

ومن جانبه، وجه المحافظ رئيس المدينة "محمد بكري" بزيادة دعم الكهرباء بالخطة الاستثمارية القادمة، وإعداد برنامج زمنى للإنارة وفقاً للأولويات من خلال تقرير يحتوى على حصر ميدانى بكل الشوارع والأماكن التى تتطلب دعماُ فى هذا المجال.

حضر اللقاء محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وبعض التنفيذيين المعنيين.