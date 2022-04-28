محافظ المنوفية يناقش الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022 / 2023

المنوفية - محمد فتحى

ناقش اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروعات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها لضمان تسريع معدلات الآداء بها مع وضع تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن المنوفى بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال ترأسه المجلس التنفيذى لدور الانعقاد الحادي والثلاثون لسنة 2022، واستعرضت مدير الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2021 / 2022 بعدد من القطاعات المتنوعة ومنها " رصف الطرق ، تحسين البيئة ، مد وتدعيم شبكات الكهرباء ، الكبارى والأنفاق ، وبرامج الأمن والإطفاء والمرور ودعم احتياجات الوحدات المحلية " ، كما تم إستعراض الاعتمادات المالية بالخطة الإستثمارية الجديدة لكل مركز ومدينة على حدة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات النفع العام .

وخلال المجلس التنفيذى، تم الموافقة على تخصيص (3) قطع أراضى لإقامة نقاط شرطة بمركز أشمون ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وهم قطعة أرض على مساحة 1000 متر "أملاك أميرية " بحوض الهيشة بزمام بوهة شطانوف ، والقطعة الثانية على مساحة 1000 متر "أملاك ري" بحوض الرزقة زمام كفر منصور ، والثالثة " ملك الجمعية الزراعية" بحوض الشياخة زمام شنشور ، كما تم الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة " 4 قيراط " بحوض دكيرس القبلى زمام دنشواى بمركز الشهداء لصالح الوحدة المحلية لإقامة فرع لمكتبة مصر العامة .

كما وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد جمال عبد الحميد زيدان على مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسى بمركز الشهداء ، وإطلاق اسم الشهيد السيد عبد ربه عفيفى على مدرسة قويسنا الجديدة للتعليم الأساسى ، اسم العريف ابراهيم أحمد الجوهرى على الشارع الوسطانى بقرية جريس بمركز أشمون ، وذلك تخليدا لذكراهم وعرفانا لما قدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن .