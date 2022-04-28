محافظة الجيزة تفرض غرامات مالية لمن يشوة الأسوار والحوائط

كتب سيد الخلفاوى

حذرت محافظة الجيزة المواطنين من تشوية الحوائط والأسوار والكبارى بالكتابة عليها ووضع ملصقات بالمخالفة وهو ما يؤدى لتشوية المظهر الحضارى، مطالبة المواطنين التعاون مع أجهزة محافظة الجيزة والحفاظ علي مقدرات التطوير لاستمرار الطرق بشكلها الحضارى.

وأضافت محافظة الجيزة، أن تشوية أعمال التطوير كالكتابة على الجدران والأسوار والحوائط بالطرق العامة يعد إهدارا وعدم مسئولية ويعرض صاحبها للمسائلة القانونية والغرامات المالية.

وفى سياق آخر، أعلنت محافظة الجيزة خطة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتواجد الميداني من قبل جميع المسئولين التنفيذيين لتعزيز منظومة الخدمات بما يحقق رضاء المواطنين، والاستجابة الفورية لأي مشكلة طارئة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة على ضرورة المضي قدما في العمل على استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحفاظ على الإنجازات الضخمة و المشروعات التي حققتها الدولة المصرية عقب ثورة يونيو المجيدة بمنتهى الإصرار والعزيمة، وعدم التهاون في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للحكومة، بوضع خدمات المواطنين في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، وتوفير السلع الاستراتيجية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، والتوسع في إنشاء المنافذ والعمل علي استمرارها حتى نهاية العام.