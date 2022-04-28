اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تعتزم إلغاء فرض ارتداء الكمامة فى الهواء الطلق الأسبوع المقبل

الخميس، 28 أبريل 2022 01:23 م
كوريا الجنوبية تعتزم إلغاء فرض ارتداء الكمامة فى الهواء الطلق الأسبوع المقبل كمامة ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال مسئولون فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن من المرجح أن ترفع الحكومة إلزامية ارتداء الكمامة فى الهواء الطلق فى الأسبوع المقبل.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء، كيم بو-كيوم، القرار خلال اجتماع غد الجمعة، حيث تستمر البلاد في رؤية اتجاه هبوطي في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال مسؤول حكومى "حتى بعد الرفع الكامل للقيود المفروضة على التجمعات الخاصة وساعات العمل، يستمر الاتجاه النزولي في حالات كوفيد-19، في حين أن الحالات الحرجة والوفيات مستقرة"، مضيفا: "يعتقد الخبراء أن رفع إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق حيث يكون خطر انتقال العدوى أقل من الأماكن المغلقة، هو أمر ممكن".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال آن تشيول-سو، رئيس الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، يون سيوك-يول، إن الحكومة القادمة ستقرر ما إذا كانت سترفع إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق في أواخر مايو.

وتخلصت كوريا الجنوبية مؤخرا من جميع قيود التباعد الاجتماعي، باستثناء فرض ارتداء الكمامة، حيث دخلت الجائحة مرحلة أكثر قابلية للإدارة.

وانخفضت الإصابات بكوفيد-19 إلى أقل من 100,000 حالة يومية لعدة أيام بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 620,000 حالة في منتصف شهر مارس، وسط موجة متغير أوميكرون سريع الانتقال.

 


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