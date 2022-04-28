قناديل البحر تغزو ساحل فى إيطاليا.. صور

فاطمة شوقى

فوجئ سكان ساحل ترييستي الواقع في شمال إيطاليا برؤية الآلاف من قناديل البحر التي غزت المنطقة، ووفقًا للباحثين ، فإن رياح بورا القوية تحرك المياه ، فتجلب قناديل البحر إلى السطح وتدفعها نحو الشاطئ، حسبما قالت صحيفة "ان إيطاليا" الإيطالية.

وفقًا لما أفاد به باحثو المعهد الوطني لعلوم المحيطات والجيوفيزياء التجريبية (Ogs) ، الذين يدرسون ما حدث ، فقد تكون هذه الظاهرة أيضًا مفضلة بواسطة رياح بورا ، التي تحرك مياه خليج ترييستي ، يمكن أن تكون قد انتقلت نحو الساحل في المياه العميقة ومعها العديد من قناديل البحر التي لا تُرى عادةً على السطح.



شاطئ ايطالى

أوضحت فالنتينا تيريلي ، الباحثة في OGS ، في بعض البيانات التي نقلتها صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية "في الحقيقة ، منذ عدة سنوات ، كنا نسجل زيادة في وجود هذا النوع، وهو ما يمكننا الآن أن نلاحظه في خليج تريست تقريبًا. على مدار السنة. في الأسابيع الأخيرة ، كانت قناديل البحر كثيرة جدًا على طول السواحل الشرقية لشمال البحر الأدرياتيكي.

هناك تطبيق يسمى Sight App ، والذي يسمح لأي شخص بالمشاركة في الوقت الفعلي ، من خلال تحديد الموقع الجغرافي لهم ، ومشاهدة قنديل البحر والحيتانيات والسلاحف في البحار الإيطالية.



قناديل البحر فى ساحل ايطالى

علق فرديناندو بويرو ، مدرس علم الحيوان بجامعة فيديريكو الثانية في نابولي وأحد الخبراء الدوليين الرائدين في قنديل البحر وعلوم المواطن، على الغزوات الأخيرة لقنديل البحر في البحار الإيطالية "قنديل البحر يحذرنا بشكل لاذع من أن الإنسان يبالغ في استغلال الموارد، لقد استنفدنا بشكل كبير أعداد الأسماك، مع الصيد الصناعي، وترك مساحة أكبر لقنديل البحر، الذي يتغذى على نفس الكائنات الحية الدقيقة التي تأكل يرقات الأسماك ، في بداية الدورة البيولوجية.

وفيما يتعلق بزهور قناديل البحر على وجه التحديد ، أوضح بويرو: "إنها ليست ظاهرة جديدة في حد ذاتها ولكنها مهمة في حدتها وتكرارها ، كدليل إضافي على وجود خطأ ما على المستوى الجهازي، وهذا خطأنا ".