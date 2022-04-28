غلق كلى لشارع يوسف عباس بمدينة نصر شهرين لإجراء أعمال إنشائية بجامعة الأزهر

محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة جامعة الأزهر، الأمر الذى يتطلب غلق كلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الاتجاهين.

وتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة..على النحو التالى:-

ـ الاتجاه القادم من شارع عبد العزيز الشناوى اتجاه شارع على أمين استكمال حركة المركبات بشارع عبد العزيز الشناوى فيميناً اتجاه شارع الطيران فيميناً اتجاه شارع على أمين.

ـ الاتجاه القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران واستكمال خط السير.

ـ الاتجاه القادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع على أمين يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً اتجاه شارع الطيران، وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 29/4/2022 ولمدة 60 يوما.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.