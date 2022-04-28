اليوم السابع
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ضبط 850 كيلو أسماك وتكثيف الرقابة على الأسواق تزامنا مع قرب العيد بكفر الشيخ

الخميس، 28 أبريل 2022 05:06 م
ضبط 850 كيلو أسماك وتكثيف الرقابة على الأسواق تزامنا مع قرب العيد بكفر الشيخ فسيخ غير صالح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الحملات على الأسواق  وإحكام الرقابة والسيطرة علي عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه وجه ضرورة التنسيق بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين لضبط الأسواق والسلع الغذائية ورصد حالات الغش التجاري والمتاجرين في الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين موضحاً أن مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط 850 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين والرقابة التجارية.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ إنه تم ضبط 850 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  بتشديد الرقابة على الأسواق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً على استمرار الحملات بمراكز المحافظة ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من الغش على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار فى صحة المواطنين.

ضبط اسماك مملحه غير صالحه

ضبط اسماك مملحه غير صالحه

 

فسيخ غير صالح بكفر الشيخ
فسيخ غير صالح بكفر الشيخ

 

فسيخ غير صالح
فسيخ غير صالح

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