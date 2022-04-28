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ضبط طرفى مشاجرة فى الشرقية بعد التشاجر بالأسلحة البيضاء

الخميس، 28 أبريل 2022 03:54 م
ضبط طرفى مشاجرة فى الشرقية بعد التشاجر بالأسلحة البيضاء حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً حدوث مشاجرة بين شخصين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة"

بالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (سائق جرار زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) .. طرف ثان (سائق مركبة "توك توك" ، وزوجته مقيمان بذات الدائرة).. إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الثانى (سلاح أبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات لذات السبب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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