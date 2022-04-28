ضبط المتهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الالكترونى للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت اليقظة الأمنية فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وأسفر ذلك عن ضبط ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) وضبط بحوزتهم ( فواتير مشغولات ذهبية بمبلغ 250 ألف جنيه – كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة - 3 هواتف محمولة وبفحصهم فنياً تبين أنهم مُحمل عليهم "العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا" - العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك).

وأمكن الاستدلال على 15 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ إجماليها 500 ألف جنيه، بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بشراء مصوغات ذهبية بالمبالغ الماليه التى تم الاستيلاء عليها من وقائع النصب التى قاموا بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.