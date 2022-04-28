كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، سماع دوى انفجارين ضخمين فى العاصمة الأوكرانية كييف.

وفى وقت سابق حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا فى أيدى الإرهابيين على غرار ما حدث فى سوريا وإمداد المعارضة السورية بالأسلحة.

وقالت زاخاروفا فى تصريحات صحفية اليوم الخميس "أوجه التشابه مع القصة السورية واضحة للعيان، عندما بيعت الأسلحة، التى قدمها الغرب إلى ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، بكميات كبيرة في السوق السوداء وسقطت في أيدي إرهابيي تنظيم "داعش" المحظور في روسيا الاتحادية.