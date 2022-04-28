سقوط "ديلر" قبل ترويج أقراص الكيف بين عملائه فى منطقة بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين المتعاطين في بولاق الدكرور، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد أن رصدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ترويج عاطل لمواد مخدرة بين المتعاطين في بولاق الدكرور، واستخدامه دراجة بخارية في التنقل بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم في الأماكن التي يتردد عليها، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين زبائنه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.