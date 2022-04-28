روسيا: "سنرد على جميع الإجراءات" تعليقا على مبادرة واشنطن لمصادرة الأصول الروسية

وقالت زاخاروفا إن بريطانيا والولايات المتحدة "أصبحتا بالفعل غير وديتين"، وذلك في سياق تعليقها على مشروع قانون الكونجرس، الذي لا يقترح مصادرة ممتلكات روسيا الاتحادية فحسب، بل أيضا تسليمها إلى الجانب الأوكراني، وتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

وأضافت: "جميع الإجراءات التي ستتخذ، حتى الحمقاء منها، سيتحملون تبعاتها، ونحن كما جرت العادة لا نترك أي شيء دون رد وعليهم أن يدركوا ذلك"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كان الكونجرس الأمريكي قد وافق على مبادرة تشريعية ترمي إلى مصادرة أصول بعض رجال الأعمال الروس في الولايات المتحدة، لبيعها وتحويل عائداتها لكييف عبر مساعدات إنسانية وعسكرية.

وبحسب هذا القانون، يتوجب على رئيس الولايات المتحدة جو بايدن "اتخاذ جميع الخطوات المنصوص عليها للمصادرة والاستيلاء في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة، على أصول الأجانب الذين جنوا أموالهم جزئيا عن طريق الفساد ويؤيدون السلطات الروسية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن سلطات بلاده مستعدة لاتخاذ مثل هذا القرار (تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب) في ضوء الأحداث في أوكرانيا.