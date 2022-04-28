رفع 42 ألف طن قمامة خلال إبريل بقويسنا وشبين الكوم والشهداء بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تلقى تقريراً عن أداء وحدة المخلفات الصلبة خلال شهر ابريل الجاري ، وذلك فى إطار متابعة أعمال منظومة النظافة و نقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن للارتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة.

أفاد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بأنه تم خلال شهر ابريل الجاري رفع 42 آلف و100طن قمامة وتراكمات بمراكز قويسنا وشبين الكوم والشهداء ،موضحاً بأنه تم الإنتهاء من رفع حوالى 16 آلف و700 طن قمامة من مقلب قويسنا وجارى رفع المخلفات أول بأول ، وكذا رفع 11 آلف و200 طن من القمامة من مقلب الشهداء، كما تم رفع 14 آلف 200 طن من الهدم من مقلب شبين الكوم، هذا وقد أشار الي أن أعمال نقل القمامة تتم علي قدم وساق في النقطة الوسيطة بمقلب كفر داود ، مضيفاً بأنه تم القضاء علي نقاط القمامة العشوائية بنطاق المحافظة ، بالإضافة متابعة السيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة .



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي بالسادات.





المخلفات (1)



المخلفات (2)



المخلفات (3)



جانب من رفع المخلفات (1)



جانب من رفع المخلفات (2)



رفع المخلفات (1)



رفع المخلفات (2)