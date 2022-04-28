دعم مراكز محافظة المنيا بـ4 آلاف كرتونة للأسر أكثر احتياجا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الغرفة التجارية بالمنيا ستقوم بدعم مراكز المحافظة بـ4 آلاف كرتونة للأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم وفى إطار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات فى المحافظة وضمن المشاركة المجتمعية للغرفة التجارية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً كمساهمة مجتمعية للغرفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأحمد راضى مخلوف، رئيس الغرفة التجارية ، و بحضور هشام طلعت عزام، السكرتير العام للغرفة.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز الكراتين ، ولضمان وصول الكراتين لجميع المستحقين ، حيث أشاد المحافظ بالدور المجتمعى للغرفة التجارية بالمحافظة والتى تقوم فيه بمساندة المواطنين والتخفيف عنهم فى إطار التكافل الاجتماعى والتكامل مع دور الدولة فى رعاية الأسر الأولى بالرعاية.