حياة كريمة بالمنيا..العمل فى تنفيذ 162 مشروعا بقطاع الصحة بإجمالى 192 قرية

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاع الصحة، حيث يجري العمل في تنفيذ 162 مشروعا بقطاع الصحة، بإجمالي 192 قرية و757 تابع مستهدفة من أعمال التطوير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، اللجنة المشكلة بوزارة الصحة وممثلي جهاز التعمير ودار الهندسة .

ناقش المحافظ، خلال اللقاء مع جهاز التعمير بالمنيا، ومسئولي الصحة، الإجراءات الخاصة باستكمال تنفيذ مشروعات التطوير الشامل للوحدات الصحية المزمع تنفيذها ضمن "حياة كريمة" بقرى المحافظة المستهدفة، كما تم مناقشة الأعمال الإنشائية المطلوبة من الجهاز، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالي في تلك القرى.

راجع المحافظ، كافة البيانات ومعدلات التنفيذ الخاصة بكل وحدة صحية ومركز طبي بجميع المراكز المستهدفة من أعمال التطوير، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية للدولة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والتي تهدف لتطوير قري الريف المصري وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.