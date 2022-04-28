تقرير: إزالة 72 مخالفة على المجارى المائية فى أسيوط والبحيرة

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية حملة لإزالة التعديات نفذت خلالها 72 قرار إزالة للتعديات الموجودة على المجارى فى "أسيوط - البحيرة".

وأوضح تقرير الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة من قطاع الرى لإالة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى المختلفة لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث.

وكانت الحكومة قد أطلقت حملة قومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين منجميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولةبحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.

كما تم إعداد وثيقة لحماية النيل، ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، لضمان حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، حيث أكدت أن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، ويقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.