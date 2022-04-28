تعيين نجل بينظير بوتو وزيرا للخارجية فى الحكومة الباكستانية الجديدة

وكالات الأنباء

عُين بيلاوال بوتو زردارى، نجل رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو، رسميا وزيرا للخارجية فى الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف، حسبما نقلت "فرانس 24".

ويبلغ بيلاوال بوتو زردارى "33 عاما"، وهو نجل رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو التي اغتيلت في 2007، والرئيس السابق آصف علي زرداري وحفيد رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو.

واصبح بيلاوال بوتو زردارىوالذي درس في جامعة أوكسفورد، أحد أصغر وزراء الخارجية في العالم.

وعقب أدائه قسم اليمين وزيرا للخارجية، كتب في تغريدة على تويتر أنه سيعمل مع حزبه (حزب الشعب الباكستاني) "على أداء دورنا من أجل استعادة الديمقراطية من خلال إصلاحات انتخابية ونضال من أجل اقتصاد أكثر عدالة وتعزيز مكانة باكستان في الساحة الدولية".

وسيقوم وزير الخارجية الجديد بأول رحلة له إلى الخارج الخميس إذ سيرافق رئيس الوزراء في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية.