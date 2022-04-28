تعيين قاضية فرضت عليها عقوبات أمريكية رئيسة للمحكمة العليا فى فنزويلا

وكالات الأنباء

عينت القاضية والمحامية غلاديس غوتييريس التى فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مع مسئولين فنزويليين آخرين، رئيسة للمحكمة العليا فى فنزويلا، حسبما نقلت "فرانس 24".

وأعلنت غوتييريس بنفسها تعيينها، وقالت المحامية التى تبلغ من العمر 60 عاما، وكانت رئيسية للمحكمة العليا من 2013 إلى 2017، "نتولى هذه المسؤولية مرة أخرى".

وأضافت فى بيان عبر التلفزيون العام "نتعهد أن نكون صارمين جدا حيال أنفسنا من أجل احترام الالتزام والثقة التى منحت لنا".

وغوتييريس من الشخصيات التى تخضع لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة لاتهامها بتعزيز سلطة نيكولاس مادورو.

وعاقبت واشنطن غوتييريس مع سبعة قضاة آخرين فى مايو 2017 بتهمة "الاستحواذ" على مهام تشريعية.