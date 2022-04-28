تخصيص نحو 400 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين فى موازنة 21/22

نور على

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 خلال اجتماعاتها القادمة عقب إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى للموازنة امام الجلسة العامة لمجلس النواب

وتقدر الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بنحو 400 مليار جنيه لتمويل أجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة وتعويضات العاملين " بخلاف العاملين فى الهيئات والوحدات الاقتصادية " مقابل 361 مليار و500 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2022/2021.