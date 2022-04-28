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تخصيص نحو 400 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين فى موازنة 21/22

الخميس، 28 أبريل 2022 05:30 ص
تخصيص نحو 400 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين فى موازنة 21/22 مجلس النواب
نور على

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تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23  خلال اجتماعاتها القادمة عقب إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى للموازنة امام الجلسة العامة لمجلس النواب
 
  وتقدر  الأجور وتعويضات العاملين  فى مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بنحو 400 مليار جنيه لتمويل أجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة  وتعويضات العاملين " بخلاف  العاملين فى الهيئات والوحدات الاقتصادية "  مقابل 361 مليار و500 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية  2022/2021.
 
 

مجلس النواب

موازنة 2223

أجور وبدلات

الأجور

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