تحرير 51 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط

دمياط - معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط، بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط ، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال .

أسفرت الحملة عن ضبط محضر تصرف فى 3 شيكارة دقيق مدعم بمخبز بلدى، 4 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر ذبح خارج المجزر، 2 محضر غش تجارى عرض للبيع فسيخ ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وإعدام 20 كيلو مصنعات لحوم، محضر بيع بأزيد عن السعر المقرر سكر حر والتحفظ على 10 كيلو على ذمة المحضر.

كما تم ضبط مندوب غاز متجول بدون إعلان، تحرير محضر محل فسيخ واسماك بدون ترخيص ، 6 محضر أكياس سوداء ، محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، وكذلك تحرير 18محضرعدم الإعلان عن الأسعار، 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، وبلغت إجمالى المحاضر بالمخالفات 51 محضرا متنوعا.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.