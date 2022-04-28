تجنب زحام العيد.. اعرف الشوارع والطرق الرئيسية المغلقة بالقاهرة.. إنفوجراف

توجد العديد من المحاور والطرق الرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم يتم من خلالها إجراء أعمال تطوير أو إنشاء محطات مترو أنفاق ضمن مشروعات تشرف عليها الدولة المصرية.

ويجب تفادى تلك المناطق خلال أيام عيد الفطر منعا لظهور أى كثافات مرورية أو تعطيل وصول المواطنين للأماكن التى يقصودنها، ومنها :



الشوارع المغلقة بالقاهرة الكبرى

- إغلاق شارع الهرم لإنشاء محطات مترو مدكور والطالبية و العريش و المريوطية

-غلق طريق إسكندرية الصحراوى بسبب إنشاء محطة مترو المتحف الكبير

-غلق لشارع السودان بسبب إنشاء محطتى مترو الكيت كات والسودان

-التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية بسبب إنشاء محطة مترو الجامعة

- الغلق الكلى بغرب سوميد اتجاه محور 26 يوليو لإنشاء القطار السريع

-أعمال توسعة طريق الإسكندرية - مطروح وإجراء تحويلات لمدة شهرين

- أعمال توسعة الطريق الدائرى بنطاق المرج و البساتين والمنيب والمعادى و التجمعات

- توسعة طريق الواحات الصحراوى للقادم من مناطق الجيزة الى مدينة 6 أكتوبر

- إغلاق شارع امتداد محور محمد بن زايد أمام كمبوند بيت الوطن بمدينة نصر لإنشاء المونوريل لمدة شهرين

- غلق طريق السويس الصحراوى من الكيلو 53 إلى 109

- مناطق إنشاء المونوريل بمناطق مدينة نصر وشرق القاهرة