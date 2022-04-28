انقلاب سيارة محملة بالرمال ببرج العرب بدون خسائر بشرية

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت غرفة عمليات مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، بلاغا بشأن حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالرمال بطريق صينية الهوارية بطريق مطار برج العرب.

انتقل اللواء حسين لبيب رئيس حى عامرية ثان لمكان الحادث، وتبين أنه انقلاب سيارة محملة بالرمال والسن، وتم رفع السيارة من موقع الحادث، وفتح الطريق أمام المارة وتسيير الحركة المرورية، ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المال العام.

من جهه أخرى، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام بتطبيق منظومة النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، قام اللواء حسين لبيب بمتابعته الحالة العامة للشارع بنطاق الحي لليوم الثالث على التوالى، للعمل على رفع كفاءته من طلاء البلدورات وتهذيب الأشجار والاهتمام بأعمدة الإنارة ورفع الأتربة بالشارع، وذلك في ضوء الاهتمام بالخدمات البيئية المقدمة للمواطنين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة بحي عامرية ثان.



انقلاب شاحنة رمال



انقلاب شاحنة رمال



انقلاب شاحنة رمال