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الناتو: سنجد طريقة لضمان أمن السويد وفنلندا خلال فترة انتقالية للانضمام للحلف

الخميس، 28 أبريل 2022 06:05 م
الناتو: سنجد طريقة لضمان أمن السويد وفنلندا خلال فترة انتقالية للانضمام للحلف ستولتنبيرج
كتب أحمد عرفة

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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرج، إن حلف الناتو سيجد طريقة لضمان أمن السويد وفنلندا خلال الفترة الانتقالية للانضمام إلى الحلف، إذا تقدمت هاتان الدولتان بطلب الانضمام إليه، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، أنه يجب على فنلندا والسويد اتخاذ قراراتهما الخاصة بشأن التقدم بطلب لعضوية الناتو أم لا، ولكن إذا قررتا التقدم، فسوف نقبلهما بكل سرور.

 

وتابع الأمين العام لحلف الناتو : السويد وفنلندا هما أقرب شركائنا، لقد عملنا معهما لسنوات عديدة، كانت قواتهما المسلحة تتماشى مع معايير الناتو، وأتوقع أن تكون عملية الانضمام سريعة، وبالنسبة لحلف الناتو، فإن أمن فنلندا والسويد مهم، وأنا واثق من أننا سنجد حلولا أمنية لهذه الفترة.


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