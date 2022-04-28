المشدد 7 سنوات لسائق فى اتهامه بضرب شخص حتى الموت بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق، لاتهامه بضرب شخص حتي وفاته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبراءة 3 متهمين آخرين بنفس القضية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8643 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4456 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسين ع ح"، 33 سنة، سائق، تعدى بالضرب علي شخص حتي وفاته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمعاونة آخرين، كما حاز وأحرز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانونية استخدمها خلال التعدى علي المجنى عليه، خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة القسم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أسفرت عن وفاة شخص خلال المشاجرة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وبمناقشة المتهم أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة وتم ضبطه والتحفظ عليه، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت باستمرار حبسهم علي ذمة التحقيقات، وإرسال السلاح المستخدم للمعمل الجنائي لفحصه، إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم الأول وبراءة المتهمين الآخرين.