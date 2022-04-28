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المشدد 6 سنوات لعاطل لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة

الخميس، 28 أبريل 2022 12:25 م
المشدد 6 سنوات لعاطل لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31497 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4580 لسنة 2021 جنايات جنوب بنها، أن المتهم "حسين ر ف"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حاز، وأحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير مسوغ قانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض مطواة، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وأمرت النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


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مطواة

السجن المشدد

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