المتهمون بقتل مسن فى أوسيم يكشفون كواليس ارتكاب الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بالتشاجر بإحدى قرى أوسيم، مما أسفر عن مقتل مسن، عقب القبض عليهم، أن سبب الخلاف يعود إلى نشوب خلافات عائلية بين سيدة وزوجة شقيق زوجها "سلفتها"، فاستعانت السيدة بأفراد من أسرتها، وتشاجروا مع حماها، وشقيق زوجها، وزوجته، وتبادلوا التراشق بالحجارة، وخلال المشاجرة أصيب عم السيدة برأسه، مما أسفر عن مصرعه.

وناظر رجال المباحث جثة المجني عليه، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين فى مشاجرة عائلية أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة أحد الأشخاص اثناء اشتراكه في مشاجرة، بسبب خلافات عائلية بأوسيم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتوصلت التحريات التى أجراها رجال مباحث مركز أوسيم، إلى أن خلافات عائلية بين عائلتين، أدت الى نشوب مشاجرة بينهم، مما أدى لمقتل مسن.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، وحدد رجال المباحث هوية المتهمين وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.