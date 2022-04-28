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الخارجية: القاهرة تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

الخميس، 28 أبريل 2022 12:11 ص
الخارجية: القاهرة تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ
كتب: أحمد جمعة

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أكدت مصر حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين شعبيها، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ ردا على تدوينة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن بالخصوص.

 

وكتب وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، تغريدة عبر حسابه علي موقع تويتر احتفالا بمرور 100 عام علي العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.

 

قال بلينكن: "يصادف اليوم 100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر.. بمناسبة الذكرى المئوية لشراكتنا الاستراتيجية ، أهديت وزير الخارجية سامح شكري برقيات منذ عام 1922 لتهنئة مصر باستقلالها".

 

 


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