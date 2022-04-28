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الخارجية العراقية: بحث موقف المفقودين فى أوكرانيا

الخميس، 28 أبريل 2022 10:56 ص
الخارجية العراقية: بحث موقف المفقودين فى أوكرانيا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الخميس، عن مخاطبة وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن المفقودين من الجالية العراقية.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن السفارة العراقية في كييف تعد مُذكرات إلى وزارة الخارجية الأوكرانية للاستعلام عن آخر المعلومات المتحصلة بشأن المفقودين من العراقيين، كما طلبت من الجامعات الأوكرانية التريث بشأن المطالبات بالأجور الدراسية بسبب الظروف القاهرة.

وأضاف أن السفارة تتواصل مع الجهات الأوكرانية المختصة لإبداء المساعدة وتقديم التسهيلات اللازمة لبعض أبناء الجالية ممن طلبوا ذلك من السفارة.

وأشار إلى أن أبناء الجاليَّة العراقية في أوكرانيا يتواجدون في مدن كييف، لفوف، فينيسيا، خملينيسكي، زكرباتيا، اوشغرود، ترنوبل، والقليل منهم في بلطافا.

 


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