الخارجية العراقية: بحث موقف المفقودين فى أوكرانيا

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن السفارة العراقية في كييف تعد مُذكرات إلى وزارة الخارجية الأوكرانية للاستعلام عن آخر المعلومات المتحصلة بشأن المفقودين من العراقيين، كما طلبت من الجامعات الأوكرانية التريث بشأن المطالبات بالأجور الدراسية بسبب الظروف القاهرة.

وأضاف أن السفارة تتواصل مع الجهات الأوكرانية المختصة لإبداء المساعدة وتقديم التسهيلات اللازمة لبعض أبناء الجالية ممن طلبوا ذلك من السفارة.

وأشار إلى أن أبناء الجاليَّة العراقية في أوكرانيا يتواجدون في مدن كييف، لفوف، فينيسيا، خملينيسكي، زكرباتيا، اوشغرود، ترنوبل، والقليل منهم في بلطافا.