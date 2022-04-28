التنمية المحلية: 4.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لـ 3 آلاف سيدة

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي تم إتاحة 4,6 مليون جنية لصندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات لـ 3 آلاف سيدة عن طريق الإقراض متناهي الصغر وتدريب ريادة الأعمال للنساء الريفيات، مؤكداً أن التعاون المشترك يهدف إلي رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب، وفتح المجال لتسويق منتجاتهم، وحصول المرأة على قروض ميسرة لإقامة مشروع أو التوسع فيه وتحسين دخل المرأة المعيلة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية للتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين العاملين في مصر لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المحافظات المصرية خاصة في مجال برفع مستوى معيشة السيدات المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهن فى الحصول على قروض ميسرة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مشروعات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الغذاء العالمي تأتي لخدمة "الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو الشراكات من اجل التنمية"، كما تأتي أيضاً في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الغذاء العالمي (2018 – 2023)، وتتسق مع "الهدف الوطني الثامن في رؤية مصر 2030 وهو تعزيز الريادة المصرية وهدفه الفرعي تعزيز الشراكات إقليمياً ووطنياً".

وأشار شعراوى، إلى أن هذا المشروع هو قسم من 3 أقسام ، فيما تتضمن الأقسام الأخرى تخصيص موارد إضافية لدعم قدرات الوحدات المحلية وتجهيزها بالمعدات وتدريب كوادرها ونشر المعرفة، بالإضافة إلي التوسع في استخدام منصة "أيادي مصر" لتشجيع التسويق الإلكتروني وإتاحة فرص التدريب المهاري والترويج للمنتجات اليدوية خاصة للمرأة.

وأضاف شعراوى، أن هناك خطة عمل مقترحة تستهدف الوجهي البحري والقبلي، وسيتلقى خلالها عدد من المشاركين والقادة المجتمعيين جلسات توعية، كما سيتلقى عدد من النساء والشباب من منتجي الحرف اليدوية تدريباً مهنياً متخصصاً لتمكينهم من تحسين جودة منتجاتهم ولتسجيلهم كباعة نشطين على المنصة، كما سيتم تعزيز قدرات 30 من فريق صندوق التنمية المحلية على إدارة محافظ الإقراض وريادة الأعمال.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى تقوم بها برنامج الغذاء العالمي لتقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لكافة البرامج والمشروعات التى تقوم بها الوزارة ونجاح مجالات العمل المشتركة بين الجانبين ولدعم خطط وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، لافتاً إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة التواصل بين الوزارة والبرنامج لاستكمال مجالات التعاون المشترك لخدمة المواطنين في المحافظات.