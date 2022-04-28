اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 05:00 ص
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البنتاجون: لا مبرر لتصعيد الصراع فى أوكرانيا إلى حرب نووية

الخميس، 28 أبريل 2022 05:00 ص
البنتاجون: لا مبرر لتصعيد الصراع فى أوكرانيا إلى حرب نووية البنتاجون - أرشيفية
وكالات

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أنه لا مبرر لتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب نووية. وقال كيربي: "لا أحد يريد أن تتصاعد هذه الحرب أكثر من ذلك. ومن المؤكد أن لا أحد يريد ولا ينبغى على أحد أن يريد تطور هذا إلى صراع نووي. ليس هناك سبب لحدوث ذلك".

ووصف كيربي التصريحات الأخيرة للقيادة الروسية حول "مخاطر" الحرب النووية بأنها "غير مسؤولة". وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق أن مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها، إلا أن الكثيرين يضخمون هذا التهديد بشكل متعمد.


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