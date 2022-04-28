البحث عن قائد دراجة بخارية سرق مستندات من موظف فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحرياتهم لكشف ملابسات ادعاء موظف تعرضه لسرقة مستندات خاصة بجهة عمله، بمدينة 6 أكتوبر، وذكر أنه خلال محاولته استقلال سيارة ميكروباص، فوجئ بأحد الأشخاص يخطف منه الأوراق التي يحملها، وفر هاربا، وذكر أن المستندات سقطت أرضا، وعقب ذلك اكتشف سرقة أوراق خاصة بعمله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من موظف، أفاد فيه بتعرضه لسرقة مستندات رسمية خاصة بجهة عمله، في مدينة 6 أكتوبر.

وذكر الموظف أنه كان بحوزته مستندات رسمية خاصة بالعمل، وخلال محاولته استقلال سيارة ميكروباص، فوجئ بشخص يقود دراجة بخارية يخطف منه المستندات، مما أدى لسقوطها أرضا، واكتشف عقب ذلك سرقة أوراق خاصة بقضية تابعة لجهة عمله.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، لتحديد هوية المتهم، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.