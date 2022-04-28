الإمارات تعلن تشييد أول محطة لتوليد الطاقة باستغلال النفايات

وكالات

أعلنت الإمارات الانتهاء من أعمال تشييد أول محطة في الدولة لتوليد الطاقة باستغلال النفايات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، من المفترض أن تدخل المحطة مرحلة الاختبار والتشغيل قريبا.

وأوضحت الوكالة أن المحطة بعد تشغيلها ستساعد إمارة الشارقة لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط خالية من النفايات مع تحقيق قيمة عالية من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، ورفع معدل تحويل النفايات بعيدا عن المكبّات من 76% إلى 100%، كما ستساعد أيضا في تقليل كميات النفايات الموجهة إلى المكبات وتدعم توجهات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة النظيفة.

وأضافت أنه "عندما تبلغ المحطة طاقتها التشغيلية القصوى ستسهم في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن سنويا من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيدا عن المكبّات، وذلك لإنتاج 30 ميغاواط من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزل من الكهرباء في إمارة الشارقة".

والمحطة الجديدة تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع، وأنشأتها شركة مقاولات فرنسية، وتستوفي شروط التقنيات في الاتحاد الأوروبي والتي تتوافق مع المعايير البيئية الصارمة والمعتمدة حول العالم.