"الأنصارى" يتفقد مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحى بقرى مركز الفيوم.. صور

الفيوم-رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، بقرى بنى صالح، والوقف الكبير، والجلابة، بمركز الفيوم، ضمن مشروعات قرض الاتحاد الأوروبي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، لمتابعة سير العمل فيه.



جاء ذلك، بحضور المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس علي حيدر، استشاري المشروع، والمهندس محمود ريان، المدير التنفيذي لمشروعات الشركة المنفذة، والمهندس حمادة خليل، مدير المشروع، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.



استعرض مدير المشروع، المراحل الإنشائية لمكوناته، والتي تشمل شبكات انحدار بأطوال تصل إلى نحو 42 كم، وخطوط طرد بطول 5 كم، و4 محطات رفع، ويخدم المشروع أهالي قرى بني صالح، والوقف الكبير، والجلابة، وتوابعها، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 236 مليون جنيها، لافتاً إلى أنه بدأ العمل بالمشروع، في يناير الماضي، ومن المقرر الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية في يناير 2024.



وأوضح المحافظ، خلال كلمته، أن مشروعات القرض الأوروبي، كانت حلم يراود الكثيرين من أبناء قرى المحافظة، وأنه تحول إلى حقيقة، وتم توجيه التمويل للمشروعات التي لا تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجها مسئولي الشركة المنفذة، بضرورة الاستعانة بالعمالة المحلية من أبناء قرى بني صالح، والوقف الكبير، والجلابة، التي يُنفذ بها المشروع لتوفير فرص عمل حقيقية لهم.



وقدم، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، موضحا أن مشروعات البنية التحتية، تُعد من المشروعات الضرورية لكل المواطنين بمختلف القرى، والدولة بكل أجهزتها تسعى جاهدة لتوصيل كل خدمات للمواطنين.



وأضاف، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإنهاء كل المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أنه خلال العامين القادمين، ستصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة إلى نحو 95%، مما يعود بالنفع على بحيرة قارون، وإعادة إحياء الحياة المائية بها، وقال: "مياه البحيرة بدأت تتحسن بشكل كبير في الآونة الأخيرة وسيتم إنزال زريعة الجمبري بها في القريب العاجل".



















