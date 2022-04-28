إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة منذ قليل، في حادثين سير بطرق بني سويف، وجرى نقل المصابين الثمانية إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم زمام قرية بياض العرب، ووقوع 5 حالات اصابة. واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى مبروكة سيد حسن، 55 سنة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، و فاطمة محمد محمد، 17 سنة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وعائشة ابراهيم محمد، 40 سنة، مصابة اشتباه كسر بالضلوع، و رحمة اشرف محمد، 17 سنة، مصابة كدمات بالصدر مع جروح وسحجات، وسلسبيل اشرف محمد،7 سنوات، مصابة نزيف بالأذن. كما اصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية النويرة التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف. واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي محمد ابوالخير عيد، 22 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد حمادة خليفة، 19 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، و عيد ابو الخير عيد، 22 سنة، مصاب سحجات، وجميعهم يقيمون اهناسيا المدينة