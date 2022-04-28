إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة الخارجة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أصيب صباح اليوم الخميس 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الخارجة الداخلة، بالقرب من نقطة الكيلو 40 قبل مشروع فوسفات ابو طرطور.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة الخارجة مما أسفر عن إصابة كلا من: عبد الحى فتحى محمود 50 سنه وهناء احمد محمود 40 سنة ومحمود عبد الحى فتحى 23 سنه وعامر عبد الحى فتحى 11 سنه واحمد عبد الحى فتحى 19 سنه وعبد اللاه على عبد العال 41 سنة محمد عبد الحى فتحى 5 سنوات وجميعهم مقيمون مركز الداخلة وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.