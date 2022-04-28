إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بمنزل فى الشرقية

أصيب 3 أشخاص إصابات متفرقة تنوعت ما بين سحجات وكدمات، إثر اصطدام سيارة ملاكى بمنزل بقرية الشرابية، دائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة مستشفى مشتول السوق المركزى، بوصول" أحمد ف ع" 24 عاما مصابا بجرح وكدمة بالساق اليمنى و"إسلام خ غ" 19 عاما مصابا بسحجات متفرقة وكدمة بالصدر، و"إسلام م ع" 25 عاما مصابا بقطع بالرباط الصليبي بالركبة اليسرى، مقيمين قرية الشرابية، دائرة مشتول السوق، وتم تقديم الخدمة الطبيبة لهم ومغادرة الأول والثانى لتحسن حالتهما ووضع الثالث تحت الملاحظة لمتابعة حالته،وتبين حدوث إصابتهم إثر إصطدام سيارة ملاكى بمنزل بطريق كفر ابراش.



وفى سياق متصل، أصيب شخصا بالمعاش 56 عاما وسيدتين باختناقات وضيق بالتنفس، إثر نشوب حريق بمنزل كائن أمام مدرسة التجارة بشارع المطافى بندر بلبيس، ونقلهم لمستشفى بلبيس المركزى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ومغادرتهم للمستشفى لتحسن حالتهم.