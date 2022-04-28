إزالة 9 عقارات لتوسعة شارع بعين شمس بعد تعويض السكان

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى إزالة التعارضات لتوسعة شارع أساس الهجانة بعين شمس الموازى لمترو عين شمس، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من ازالة 9 عقارات من اجمالى (57) عقار بالمنطقة بعد صرف التعويضات طبقا لأسعار المنطقة والتى يتم تقديرها بمعرفة المقيم العقاري.

وبدأت أعمال التوسعة بشارع أساس الهجانة بعين شمس الموازى للمترو فى المسافة من محطة مترو عين شمس حتى مترو الحلمية.

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور جيهان السادات، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كذلك تنفيذ محور عدلى منصور مسطرد.