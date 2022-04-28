أوكرانيا تتوصل لاتفاق مع بلغاريا حول عملية نقل الحبوب عبر ميناء فارنا

كتب أحمد عرفة

أعلنت أوكرانيا عن توصلها لاتفاق مع بلغاريا حول عملية نقل الحبوب عبر ميناء فارنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملخصا تقنيا عن الوضع في منشأة تشيرنوبل النووية، كما عرضت صورا لمنشأة تشيرنوبل النووية ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة الغربية منذ قليل.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قدمنا المعدات التي تحتاجها أوكرانيا في بعض منشآتها، متابعة: حذرنا منذ اليوم الأول إزاء أهمية سلامة المنشآت النووية الأوكرانية.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: علينا القيام بعمليات تحقق من سلامة المعدات في منشأة زابوريجيا، مستطردا: علينا القيام بعمليات تفتيش وسلامة في منشأة زابوريجيا النووية.

وتابعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قلقون من تداعيات سيطرة القوات الروسية على منشأة زابوريجيا، مستطردا: لدينا قلق من الوضع في منشأة زابوريجيا النووية.

وأوضح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هناك زيادة في مستوى الإشعاعات في تشيرنوبل لكن الوضع مستقر، وقدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملخصا عن مستوى الإشعاعات في منشأة تشيرنوبل.