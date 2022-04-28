أهالى قرية شونى بالغربية يجهزون 800 وجبه لإفطار الصائمين على الطرق.. صور

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع مجموعة من أهالى قرية شونى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، حيث تجهيز وتوزيع 800 وجبة إفطار يوميا على الصائمين وقائدي السيارات على الطريق الدائري طنطا القاهرة وطنطا كفر الزيات، للعام الـ 17 على التوالي بالجهود الذاتية.

يقول وليد شريشر من أهالي القرية لـ" اليوم السابع" أن هذه المبادرة بدأت منذ 17 عاما بفكرة من 2 من رجال القرية، حيث تم التفكير في مشروع إفطار الصائمين على الطريق الدائري طنطا الاسكندرية وطنطا القاهرة، بعد إنشاء الطريق في عام 2005، وحققت الفكرة نجاحاً كبيراً.

واضاف منذ ذلك الوقت والمبادرة مستمرة طوال شهر رمضان، حيث يتم تجميع كميات من الخبز والمواد الغذائية والعصائر والمياه، ويتم تعبئة 800 وجبه افطار صائم يومياً ويخرج الشباب والفريق المنوط به التوزيع على الطريق، قبل الإفطار بربع ساعة وتوزيعها على الصائمين وقائدي السيارات



وأشار أن فريق المبادرة يشترط عدم تجميع أي أموال من المتبرعين على أن يتم إحضار عصائر ومواد غذائية وتجهيز الوجبات وتوزيعها على الصائمين.























