أمونيا وهيدروجين.. تعرف على تفاصيل أول مشروعين للوقود الأخضر فى مصر

كتبت منال العيسوى

تستعد الدولة لافتتاح احد مشروعى للوقود الاخضر نهاية العام الحالى 2022 خاص بانتاج الامونيا الخضراء ، والاخر مقدر له الانتهاء منه عام 2026 الخاص بتطوير محطات انتاج الهيدروجين الأخضر .

خلال هذا التقرير يتم رصد بعض المعلومات عن هذا المشروعان الذى يتم تنفيذهم تحت اشراف صندوق مصر السيادى، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ الـ27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، خلال نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.



المشروع الأول

يتعلق المشروع الاول بإنشاء مصنع إنتاج الأمونيا الخضراء، بسعة مليون طن سنويًا، وتصل تكلفته خمسة مليارات دولار، ويتم بالشراكة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واحدى شركات الطاقة المتجددة نرويجية الجنسية.

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تبلغ إنتاجية المشروع حوالى 235 ألف طن من الأمونيا سنويًا، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى تصل 390 ألف طن سنوياً.

ويتم تغذية المشروع بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاه، وكذلك الطاقة المولدة في المواقع، ويتم نقلها عبر شبكة الكهرباء الوطنية.

المشروع سيتم على مراحل متعددة، تبدأ بإنتاج 235 ألف طن من الأمونيا بالمرحلة التجريبية، وتم تطويرها وفقاً لجدول زمنى.



المشروع الثانى يتعلق المشروع الثانى بتطوير محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع احد شركات أبوظبى لطاقة المستقبل واحدى شركات المرافق المصرية، بسعة تصل الى 480 ألف طن سنويًا، تتزايد سنويا حتى تصل إلى انتاج 2,3 مليون طن من الأمونيا بحلول عام 2030.

صندوق مصر السيادى يدرس حاليًا طرح 11 محطة لتحلية المياه بقدرات ومساحات مختلفة، أمام الشركات العالمية، خاصة بعد تحديد تسعيرة بيع المتر المكعب.

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جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في مجال توطين وصناعة الوقود الأخضر.