8 حملات توعوية ينظمها الاتحاد المصرى لطلاب كلية صيدلة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظم مكتب الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج EPSF-Sohag، 8 حملات توعوية فى يوم واحد، تحت عنوان "رواء" لتتويج 8 سنوات من العطاء قدمها مكتب الاتحاد من خدمات تطوعوية مجانية، وذلك ضمن احتفاله بالذكرى السنوية لتأسيسه بالحرم الجامعى القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الحملات والتى تأتى ضمن أهداف إدارة الجامعة فى توعية الطلاب بالمشاكل والقضايا الصحية، والمساهمة فى حلها، مؤكد على الدور الهام لحملات التوعية للحد من العادات الضارة والمشكلات المتأصلة والمستحدثة.

وأشار الدكتور مجدى القاضى القائم بعمل عميد الكلية، إلى أن الهدف من الحملات الثمانية الاهتمام بكل ما يشغل ويواجه الطلاب من قضايا ومشكلات، والعمل على حلها بصوره إيجابية وسريعة، مضيفاً أن الحملات تضمنت حملة توعية عن تبرع بالدم، ومرض السكر، وصحة المرأة، بالإضافة لزيارة لدار الأيتام، وللمدارس وذلك للتوعية عن الصحة النفسية، وتدريبهم على الإسعافات الأولية، وتوعيتهم عن أسلوب الحياة الصحي، والابتعاد عن طريق الإدمان.

وأضاف الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الحملات التوعوية تسعى إلى تغيير الثقافات السلبية وفرض الإيجابيات بمختلف المجتمعات، وزيادة الوعى لدى كل مواطن مقيم على هذه الأرض المعطاءة

وأوضح الدكتور محمود الأمير المنشاوى رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمى لمكتب الاتحاد بالكلية، أن الحملات الثمانية أثمرت عن توعية أكثر 1240 طالبا وطالبة بمختلف الكليات، مضيفاً أن الحملة تأتى ضمن خطة عمل الاتحاد (EPSF) على توعية طلاب الجامعة بكل القضايا الصحية التى تواجه البلاد.

وذكر كلا من محمود عماد رئيس مكتب الاتحاد المصرى لطلاب لكلية الصيدلة، وأحمد الطاهر مسئول التسويق بالمكتب، أن الحملات التوعوية كانت بإشراف وحضور كل من الدكتور مجدى القاضى القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد صلاح وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمى لمكتب الاتحاد، الدكتور محمد جمال عرابى دكتور الكيمياء التحليلية بالكلية.



الإتحاد المصرى لطلاب كلية صيدلة سوهاج



الإتحاد المصرى لطلاب كلية صيدلة سوهاج