5 محاور رئيسة للـدورة التاسعة لمجموعـة خبـراء الغـاز بالأمم المتحدة.. تعرف عليهم

كتبت - مروة الغول

طرحـت الأمانـة العامـة لمنظمـة الأقطـار العربيـة المصـدرة للبتـرول "أوابك " رؤيتهـا حيـال مكـانـة الـدول العربيـة فـي تـوفير إمدادات الغـاز للأسـواق العالميـة والتوقعـات المستقبلية، مـن خـلال تقـديم ورقـة بعنـوان "الـدور الحـالي والآفاق المستقبلية للمنطقـة العربيـة فـي تلبية احتياجـات أوروبـا مـن الـغـاز"، قـدمها المهندس وائـل حـامـد عبـد المعطـى، خبیر صناعات غازية بالمنظمة، وذلك خلال مشاركتها فـي الـدورة التاسعة لمجموعـة خبـراء الغـاز بـالأمم المتحدة التي انعقدت بمقـر الأمـم المـتحـدة فـي جنيـف خـلال الفتـرة 23-25 مـارس 2022 ،حيث شـارك فـي الاجتمـاع ممثلـو الـدول الأعضـاء فـي اللجنـة الاقتصـادية الأوروبيـة ، وممثلـون عـن المفوضية الأوروبيـة ، وعـدد مـن المؤسسات والمنظمـات الأوروبية والدوليـة مـن بينهـا الاتحـاد الـدولي للغـاز ، ومنتــدى الـدول المصـدرة للغـاز ، ومنظمـة الهيدروجين في أوروبا ، علاوة علـى ممثلـي شـركات النفط العالميـة، وخبـراء، وأكـاديميين.

وتناولت محاور الدورة وجلساتها خمسة محاور رئيسية منها..

1- خطط إنتاج واستخدام الهيدروجين لأجل مستقبل مستدام للطاقة وخلط الغاز والهيدروجين في شبكات الغاز.

2- الإجراءات والممارسات الدولية للتحكم في انبعاثات الميثان في قطاع الغاز .

3-الغاز وأهداف التنمية المستدامة ، جودة الهواء ، الغاز ما بعد التعافي من تداعيات جائحة كوفيد -19.

4-دور شبكات الغاز في دعم عمليات التقاط وتخزين واستخدام الكربون.

5- الإنتاج والاستهلاك المستدام للغاز والغاز الطبيعي المسال لأجل أمن الطاقة.