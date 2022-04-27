وكيل تموين قنا: استمرار توريد الأقماح وصومعة الترامسة تسع لـ60 ألف طن

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن صومعة الترامسة تتكون من 12 خلية وتبلغ السعة التخزينية لها 60 ألف طن قمح، وبها غرف تحكم آلي والتشغيل والميزان ومعمل.

وأشار السيد، فى بيان، إلي أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة قنا خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن ما بين قمح محلى، وقمح من خارج المحافظة، مؤكدا أن محافظة قنا نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى إستلام 173 ألفا و500 طن قمح.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تجهيز جميع الشوّن والصوامع لاستقبال موسم توريد القمح، والتي تضم 4 صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية 190 الف طن، و8 شوّن بإجمالى سعة تخزينية 14 ألف طن، وبنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن.