وزير الخارجية الكوري الجنوبي يبحث مع نظيرته التنزانية سبل تعزيز التعاون الثنائي

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بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ مع نظيرته التنزانية ليبراتا مولا مولا سبل تعزيز التعاون الثنائي. واستعرض الجانبان -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.

وقال جونغ: "إن التعاون الودي بين البلدين استمر في التطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1992"، معربا عن أمله في إعادة تنشيط التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، والتي تم تعليقها لبعض الوقت بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جانبها، شكرت مولا مولا نظيرها الكوري الجنوبي على دعوتها الرسمية لزيارة سول، وقالت إنها تأمل في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.