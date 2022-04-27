ندوة بتربية رياضية حلوان لحث الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية

كتب محمد صبحى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتنسيق والتعاون مع كلية التربية الرياضية بنات تحت رعاية وريادة الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات ، وإشراف وتنظيم الدكتورة سارة حسن فؤاد البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة سناء محمود مأمون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ندوة تثقيفية توعوية للطالبات بعنوان (معا من أجل مستقبل أفضل بلا أمية) لتحفيزهن على المشاركة والالتحاق ب المشروع القومي لمحو الأمية

يأتى ذلك في إطار الدور الريادي لجامعة حلوان لمناهضة مشكلة الأمية من خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية ، ووفقا لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة سلسلة ندواته ولقاءاته التوعوية التثقيفية بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية تحت رعاية وقيادة الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا

أوضح الدكتور ممدوح محمود مهدي أهمية دور الجامعة في التعامل مع القضايا المجتمعية والمساهمة في مواجهة تحديات التنمية المستدامة للمجتمع وعلى رأس هذه التحديات مشكلة الأمية ، موجهًا إلى تعزيز ثقافة مشاركة طلاب وطالبات الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية وتفعيل الآليات اللازمة لالتحاق الطلاب بالمشروع ، كما عبر عن تطلعه إلى أن تكون المناطق المحيطة بجامعة حلوان خالية تماما من الأمية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي إطار خطة التنمية المستدامة للدولة وفقا لرؤية مصر 2030 ، مضيفا أن تلك الندوات واللقاءات التوعوية والفعاليات التي تعقدها الجامعة بكلياتها المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية تهدف إلى رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية المساهمة في القضاء على مشكلة الأمية في مصر ، وازكاء قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، إلى جانب تنمية ثقافة التطوع لدى الطلاب والطالبات لخدمة المجتمع والوطن.

أشارت الدكتورة أمل عبد الله أن عدد الطالبات الذين حرصوا على حضور الندوة والمشاركة في فعالياتها يفوق (80) طالبة بالفرق المختلفة بكلية التربية الرياضية بنات ، حيث أبدوا حماسا وتفاعلا كبيرا للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية مع باقي أقرانهم من طلاب وطالبات الكليات المشاركة في المشروع على مستوى الجامعة.

أوضحت الأستاذة الدكتورة سارة حسن البيه وكيل الكلية لخدمة المجتمع أنه سوف تستمر فعاليات التوعية بالمشروع لباقي طالبات الكلية وتدريبهن على إدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية ليكون لهم دور فاعل في خدمة المجتمع وقضايا الوطن.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين أن تلك الندوة تأتي استكمالا لسلسلة الندوات واللقاءات التوعوية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجامعة لتوعية الطلاب والطالبات بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتنسيق والتعاون مع كليات (التربية ، الآداب ، الخدمة الاجتماعية ، الاقتصاد المنزلي قسم تربوي ، العلوم ، السياحة والفنادق ، الفنون التطبيقية) لحث جميع الطلاب والطالبات بتلك الكليات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.

وحاضر في الندوة وأدار فعالياتها الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين في المحاور التالية :مشكلة الأمية في مصر من حيث أسبابها ونتائجها بالنسبة للفرد والمجتمع، التعريف بالمشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات الموقر ، آليات وخطوات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، مميزات مشاركة طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية ، التعريف بمحتوى منهج القراءة والكتابة والحساب المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية،التعريف بأدوار المعلمين والمتعلمين في فصول محو الأمية، تجربة وانجازات جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وفي نهاية الندوة تم الإجابة عن جميع استفسارات وتساؤلات الطالبات حول المشروع .