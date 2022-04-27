مصرع محامى صدمته سيارة أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، اتجاه القاهرة، أمام مول العابد بنطاق مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مول العابد دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص أنه أثناء عبور "عمرو أ خ"، محام حر، 39 سنة، ومقيم منشية النور دائرة قسم أول بنها، لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مول العابد بنطاق مركز شرطة طوخ، اصطدمت به السيارة الملاكى رقم "4596 ص ب س"، قيادة "أحمد ص ع"، 27 سنة، مهندس ميكانيكى بشركة مقاولات، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ على السيارة وضبط قائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.