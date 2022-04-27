مصرع طفلة سقطت من الدور الخامس فى العاشر من رمضان بالشرقية.. بث مباشر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن وفاة طفلة 4 سنوات إثر سقوطها من الطابق الخامس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

ولفظت طفلة فى الرابعة من عمرها أنفاسها الأخيرة، أمس الثلاثاء؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس فى مسكن أسرتها بالحى الرابع عشر بنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

جرى نقل جثة الطفلة المتوفاة إلى مستشفى التأمين الصحى فى مدينة العاشر من رمضان، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التى أخطرت لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بسقوط طفلة من الطابق الخامس فى الحى الرابع عشر، التابع لنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع طفلة عمرها 4 سنوات؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس فى مسكن أسرتها فى الحى الرابع عشر، التابع لنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وعلى الفور هرعت إحدى سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة الطفلة المتوفاة إلى مستشفى التأمين الصحى فى مدينة العاشر من رمضان، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق فى مدينة العاشر من رمضان، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمها.